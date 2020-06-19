19 июня 202021:43

В России вышел бюджетный смартфон Moto G8

Компания Motorola объявила о старте продаж на российском рынке нового смартфона Moto G8 бюджетного уровня. Новинка располагает тройной камерой, одна из которых предназначена для макросъемки, и работает на упрощенной версии Android 0 с минимумом предустановленных приложений.

Moto G8 снабжен 6,4-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1560х720 пикселей), 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665 с графикой Adreno и батареей объемом 4000 мАч, сообщили Вестям.Ru в пресс-службе. Емкость оперативной памяти - 4 гигабайта, встроенной - 64 ГБ (можно увеличить microSD-картой до 512 ГБ).

Основную 16-мегапиксельную камеру Moto G8 (f/1,7) дополняют широкоугольный 8-мп объектив (f/2,2, 118 градусов) и 2-мп объектив для макросъемки. В компании подчеркнули, что камера Macro Vision позволяет приблизить объект съемки в 5 раз по сравнению с обычным объективом. Разрешение селфи-камеры - 8 мп (f/2,0).

На старте продаж новинка будет представлена только в одном цвете - "белый жемчуг". До 30 июня Moto G8 будет продаваться только в магазинах "Ситилинк" за 11 990 рублей. У других ритейлеров аппарат появится с 1 июля, а цена увеличится до 13 990 рублей.

Текст: Вести.Hi-tech

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