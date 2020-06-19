Собянин рассказал, сколько еще будет сохраняться удаленка

В Москве режим удаленной работы может сохраняться еще на протяжении одного-двух месяцев. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал мэр города Сергей Собянин.

Сохранение "удаленки" особенно важно сейчас, когда столица выходит из коронавирусной истории. Собянин призвал сохранить данный режим там, где это можно сделать на протяжении ближайших недель, а может быть даже месяц-другой, поскольку по сей день существует высокая вероятность заражения COVID-19.



Мэр города обратил внимание на то, что количество передвижений по Москве значительно увеличилось и составляет примерно 70 процентов от того уровня, который был до пандемии. Собянин отметил важность соблюдения мер предосторожности, в числе которых соблюдение социальной дистанции и ношение защитных средств.

Ранее мэр города рассказал, что оставшиеся ограничения в столице снимут не раньше середины июля.