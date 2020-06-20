"Барселона" и "Севилья" завершили матч чемпионата Испании без забитых мячей

Футболисты "Севильи" и "Барселоны" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая на поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, завершился без забитых мячей – 0:0.

"Сине-гранатовые" с 65 очками лидируют в турнирной таблице, опережая "Реал", у которого игра в запасе, на три очка, а "Севилья" расположилась на третьей строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Барселона" во вторник, 23 июня, примет "Атлетик" из Бильбао, а "красно-белые" днем ранее на выезде сыграют с "Вильярреалом".