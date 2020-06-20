20 июня 202002:35 Александра Иванова

В Долгопрудном знают, как за ночь замаскировать место ДТП с участием пристава

В Долгопрудном знают, как за ночь замаскировать место ДТП с участием пристава

Жители города Долгопрудного обсуждают резонансное ДТП, виновником которого, предположительно, стал судебный пристав. Накануне он, находясь при исполнении, сбил на пешеходном переходе двоих взрослых и маленького ребенка, а после, якобы, попытался скрыться. Кроме того, на следующий же день стало известно, что зебру, на которой произошла авария, перенесли в другое место.

 

- Расскажите о вчерашнем ДТП. А почему вы отказываетесь комментировать ситуацию?

Хозяин московской квартиры общаться с журналистами не желает и общается с нашей съемочной группой через закрытую дверь. Недобрая слава свалилась на семью после ДТП в Подмосковье. Предположительный виновник аварии — сын хозяина квартиры и сотрудник Федеральной службы судебных приставов якобы пытался скрыться с места происшествия.

Видеокадры сделали очевидцы ДТП в Долгопрудном: 18 июня, пешеходный переход. Человеку оказывают помощь до приезда врачей. Травмы получил местный житель Максим Харламов. Он возвращался домой из магазина вместе с сыном. Купили торт, собирались отметить день рождения мальчика. Ребенку исполнилось восемь лет. Вместо семейного праздника едва не случилось большое горе.

У самого Максима ушиб внутренних органов. Мужчина не может долго стоять, постоянно держится за бок, признается, что мучают боли. Предположительный виновник аварии показался в форме сотрудника службы судебных приставов. По словам местных жителей, он якобы сначала скрылся с места ДТП, но его вернули очевидцы.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился сотрудник Федеральной службы судебных приставов Руслан Айнулин. Сразу после этого местные жители стали высказывать опасения: мол, за ДТП он не ответит. А вскоре местные жители стали делиться в интернете роликами, на которых пешеходный переход, где все и случилось, исчез.

Еще вчера здесь была яркая зебра. Со слов очевидцев, сразу после инцидента, полосы закрасили черным. А уже сегодня, меньше чем через десять метров, появилась новая дорожная разметка. Знак пешеходного перехода тоже перенесли. Земля свежевскопанная, это видно — трава еще не успела прорости.

Правда, в ГИБДД нам пояснили, что планы по переносу пешеходного перехода существовали задолго до аварии. А еще рассказали, что занимаются ДТП, неожиданно ставшего громким. В частности, отчитались о состоянии водителя, поведение которого очевидцы назвали неадекватным. По данным медосвидетельствования, Айнулин был трезв.

"По факту ДТП сотрудниками ОГИБДД возбуждено дело об административном нарушении по статье 12.24, определена степень причиненного вреда здоровья пострадавшего".

Интерес к аварии с участием сотрудника федеральной службы проявили и в Следственном комитете.

"Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче материалов из органов полиции в следственный отдел по Химкам ГСУ СК России по Московской области для проведения объективной и всесторонней проверки".

Очевидно, после окончания расследования выводы будут сделаны и на месте работы предполагаемого виновника аварии. А пока он, со слов отца, находится в больнице, а его машина стоит на парковке у дома. Белый Chevrolet, судя по всему, не сильно пострадал в происшествии. На левом борту, куда, видимо, и пришелся удар, небольшие отметины.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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