Тема:

Столкновения на расовой почве 25 минут назад

20 июня 202006:51

Чешский журнал осмелился раскритиковать американские протесты

Чешский журнал осмелился раскритиковать американские протесты

На фоне протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, обложка чешского еженедельного журнала оказалась в центре скандала, передает "Россия 24".

На ней изображен Адольф Гитлер в образе темнокожего человека. Под ним надпись — "Жизни темнокожих важны". А ниже вопрос-цитата: "Должны ли мы преклонить колени перед всеми преступниками, которые заявляют, что хотят улучшить общество?"

Журнал раскритиковали правозащитники из разных стран. А Facebook заблокировал аккаунт главного редактора издания.

 

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