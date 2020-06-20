Еще 2115 пациентов вылечились от коронавируса в столице

В Москве выздоровели после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции еще 2 115 пациентов. Общее количество выздоровевших пациентов с коронавирусом COVID-19 в столице теперь составляет 134 549 человек.

Новые данные сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее цитирует официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в столице за минувшие сутки скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.