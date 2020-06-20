УЕФА выписал "Марселю" штраф на 3 миллиона евро

Союз европейских футбольных ассоциаций применил в отношении французского "Марселя" штрафные санкции. Клуб с юга Франции нарушил правило финансового Fair Play и нарвался на штраф в размере 3 миллионов евро.



Данное решение был принято арбитражной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов, сообщает РИА Новости. Помимо непосредственно штрафа с "Марселя" также будут удержаны 15 процентов призовых за выступления марсельцев в турнирах под эгидой УЕФА в следующем сезоне.



В свою очередь, в "Марселе" также пояснили, что решение УЕФА не ставит под угрозу само выступление клуба в еврокубках — отстранение французов из Лиги чемпионов, где они и будут выступать в следующем сезоне, не подразумевается.



Кроме того, в клубе пока не определились — обжаловать ли вердикт УЕФА в Спортивном арбитражном суде или нет.