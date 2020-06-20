Трудящимся пенсионерам на самоизоляции продлят электронные больничные

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее россиянам 65 лет и старше продлить электронные больничные. При этом гражданин должен находиться на самоизоляции из-за коронавируса COVID-19, не работать удаленно и не быть в отпуске, сказано в документе, опубликованном в субботу на портале кабинета министров России.

Продление больничных возможно в регионах РФ, в которых еще действуют ограничительные меры, с 15 июня до официального окончания карантина. Дополнительных сведений или подтверждений не требуется.

Новые электронные листки нетрудоспособности будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику. Дни, указанные в больничном, оплатят на сто процентов при саже более восьми. Выплата ограничена средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.