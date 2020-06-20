МЧС предупреждает о грозе в Москве

Дожди, местами грозы, град и до плюс 29 ожидается в Москве в субботу — sms-предупреждение о надвигающейся на столичный регион непогоды разослано МЧС. "В ближайший час с сохранением до 24.00 в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями!" — говорится в нем.

Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус уточнил, что в субботу столицу ожидают облачная погода с северо-восточным ветром, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах — ливни с градом. В Подмосковье воздух прогреется до 25—30 градусов.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге были побиты температурные рекорды. Над мегаполисами прошли грозовые фронты, местами выпал град. Жаркая погода установилась практически на всей территории России.