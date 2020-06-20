На Аляске вывезли из леса автобус Кристофера Маккэндлесса

Власти Аляски вывезли из удаленного лесистого района местную достопримечательность — старый автобус, в котором в 1992 году жил и умер от истощения американский путешественник Кристофер Маккэндлесс. Автобус, привлекавший многочисленных туристов, подняли в воздух грузовым транспортным вертолетом Национальной гвардии США и перенесли в "безопасное место".

Американский писатель Джон Кракауэр написал о приключениях Маккэндлесса книгу "В диких условиях", изданную в 1996 году. В 2007 году актер и режиссер Шон Пенн снял по ней фильм.

По заявлению управления природных ресурсов штата Аляска, решение вывезти автобус приняли по соображениям безопасности: уже не раз туристы, желавшие посмотреть на него, терялись, получали травмы и даже погибали. Сейчас власти решают, что делать с автобусом дальше, передает ТАСС.

В июле прошлого года там трагически погибла 24-летняя белорусская актриса и режиссер Вероника Никонова, сыгравшая в художественном фильме "Брестская крепость". Вместе с мужем, Петром Маркеловым, они отправились на Аляску в свадебное путешествие, добрались до автобуса Маккэндлесса и переночевали там.

Как рассказал позже Маркелов, внутри автобуса пара выцарапала слова: "Piotr & Nika, Just Married, 07/19". На обратном пути при переходе реки Текланика Вероника оступилась и упала в воду. Накануне в этой местности прошли обильные дожди, течение было быстрым и девушка провела под водой не меньше пяти минут. Когда Маркелову удалось вытащить ее из воды, Вероника уже не дышала. Искусственное дыхание и другие реанимационные процедуры уже не помогли.

Ранее в этом году помощь спасателей потребовалась пятерым путешественникам из Италии, отправившимся в местные леса с той же целью.