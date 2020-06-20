Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег

Полицейский задержан в Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба ведомства по Республике Коми. Сегодня в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в здании в Юнь-Ягинском переулке, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте. Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. По подозрению в убийстве по горячим следам задержан сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что нальчикский полицейский убил коллегу в Институте повышения квалификации. Драка последовала за словесным конфликтом. Сначала слушателей разняли другие полицейские, но потом они схватились снова, и эта драка уже привела к трагедии.