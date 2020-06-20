Оперштаб озвучил число новых случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 7 889 новых случаев коронавируса COVID-19 в 85 регионах страны. У 32,7 процента зараженных не было клинических проявлений болезни.

За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек, при этом зафиксирован 161 летальный исход, сообщил официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Всего к 20 июня в России выявлено 576 952 случая коронавируса, зафиксировано 8 002 случая летального исхода, выздоровело 334 592 человека.

Лидерами по количеству новых заболевших за сутки стали Москва — 1057 человек, Московская область — 591, Ханты-Мансийский автономный округ — 280, Санкт-Петербург — 232, и Нижегородская область — 228 заразившихся.

При этом в Москве зафиксирован наименьший прирост случаев COVID-19 за сутки — 0,5 процента, — а 591 случай заражения коронавирусом в Подмосковье стал минимальным показателем для региона с 28 апреля.