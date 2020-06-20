На фанатов "Спартака" заведено уголовное дело после акции в поддержку команды

Московская полиция завела уголовное дело в отношении болельщиков столичного футбольного клуба "Спартак". Фанатам "красно-белых" вменяют хулиганство.



19 июня поклонники "Спартака" устроили акцию поддержки футболистов своего клуба, которым 20 июня предстоит сыграть первый после паузы матч чемпионата России. Инцидент произошел возле стадиона "Открытие арена" — фанаты перекрыли проезжую часть и устроили поджог файеров, сообщает МВД.РФ.



В связи с этим, автомобили на Проектируемом проезде не смогли продолжать движение. А из-за пиротехнических средств близлежащую территорию заволокло дымовой завесой. Вся акция сопровождалась нецензурными выкриками.



"Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию", — написано в заявлении.



Отмечается, что личность болельщиков не установлена.