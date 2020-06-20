Еженедельная программа Вести.net от 20 июня 2020 года

Новая социальная сеть от корпорации, которая не умеет делать соцсети, еще один сервис видеоконференций и чем он интересен, о роли России в попытках распознать поддельные видео и как теперь себя чувствует мессенджер Telegram - главные технологические события за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- Начнем с самой удивительной и странной новости недели - с Telegram. Роскомнадзор объявил, что снимает требование блокировки мессенджера в России.

- Телемост - так "Яндекс" назвал собственную систему видеозвонков. По сути, поисковик присоединился к сонму других компаний, спешно выкативших свою версию видеоконференций на фоне самоизоляции и бума такого рода услуг, в котором безоговорочно лидирует Zoom.

- Google запустил новую социальную сеть, сложно сказать какую уже по счёту. Называется она Keen, а по механикам и логике это фактически аналог Pinterest.

- И еще один анонс - тоже социальный и тоже, как кажется на первый взгляд, сомнительный: Twitter запустил функцию голосовых твитов. Теперь посты можно наговаривать, наигрывать или напевать.

- Facebook подвел результаты конкурса по распознаванию дипфейков. Причем среди победителей оказались несколько, так скажем, наших ребят.

- Будущее вообще наступает как-то очень уж быстро и неожиданным образом. К примеру, этим летом для путешествия по Европе может понадобиться приложение по контакт-трейсингу - да еще и с роумингом. Ковид-роумингом.