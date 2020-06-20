Лукашенко анонсировал повышение пенсий и напомнил о страданиях белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу посетил церемонию открытия мемориального комплекса в память о сожженных нацистами деревнях в Могилевской области.

В своем выступлении Лукашенко пообещал гражданам сохранить стабильность в "спокойной и мирной" стране и не допустить проникновения "фашизма под знаменами демократии". Президент Белоруссии подчеркнул, что идея превосходства одной расы над другой разрушает души, поэтому белорусы будут "воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни".

Новые поколения, отметил Лукашенко, продолжат хранить память о тех, кто "заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида".

По словам президента, чтить подвиги предков необходимо для противостояния современным поклонникам нацизма — тем, кто считает предателей и коллаборационистов героями, сносит памятники воинам-освободителям.

В своей истории белорус много страдали, напомнил Лукашенко, но после обретения независимости смогли построить благополучную страну.

Далее президент Белоруссии анонсировал скорое повышение пенсий. "У нас немного есть денег", — сказал Лукашенко.

Увеличение пенсионных выплат было запланировано на четвертый квартал этого года, но, как сказал Лукашенко, нужно помочь "ветеранам, пенсионерам". "Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал", — заявил Лукашенко.