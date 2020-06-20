На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

В центре Москвы прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли более 14 тысяч военнослужащих и 200 единиц техники, а в небе над ними пролетели 75 летательных аппаратов.

В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В пешей колонне по Красной площади промаршировали более 40 парадных расчетов из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 предприняты повышенные меры безопасности, передала с места событий корреспондент телеканала "Россия 24". Участники репетиции тренируются в масках и перчатках. На Красную площадь преимущественно допускаются те, кто имеет иммунитет к новому коронавирусу, а также люди без признаков инфекций.

Военные медики постоянно контролируют состояние участников репетиций, ежедневно проводятся тесты на коронавирус. Военнослужащие войск РХБЗ регулярно дезинфицируют все задействованные площадки и технику.

В этом году в тренировках и в самом параде задействовано 234 единицы военной техники, передает ТАСС. Вместе с уже известными ранее боевыми машинами в репетиции приняли участие более 20 образцов военной техники, которые на юбилейном параде демонстрируются впервые.

В частности, по Красной площади прошли глубокомодернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и С-300В4, модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1М".

Авиация пролетела над Красной площадью в составе 16 групп, начиная с вертолетов армейской авиации. Завершила воздушную часть группа из шести штурмовиков Су-25, раскрасив небо в цвета государственного флага России.