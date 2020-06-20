20 июня 202012:03

На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

В центре Москвы прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли более 14 тысяч военнослужащих и 200 единиц техники, а в небе над ними пролетели 75 летательных аппаратов.

В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В пешей колонне по Красной площади промаршировали более 40 парадных расчетов из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 предприняты повышенные меры безопасности, передала с места событий корреспондент телеканала "Россия 24". Участники репетиции тренируются в масках и перчатках. На Красную площадь преимущественно допускаются те, кто имеет иммунитет к новому коронавирусу, а также люди без признаков инфекций.

Военные медики постоянно контролируют состояние участников репетиций, ежедневно проводятся тесты на коронавирус. Военнослужащие войск РХБЗ регулярно дезинфицируют все задействованные площадки и технику.

В этом году в тренировках и в самом параде задействовано 234 единицы военной техники, передает ТАСС. Вместе с уже известными ранее боевыми машинами в репетиции приняли участие более 20 образцов военной техники, которые на юбилейном параде демонстрируются впервые.

В частности, по Красной площади прошли глубокомодернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и С-300В4, модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1М".

Авиация пролетела над Красной площадью в составе 16 групп, начиная с вертолетов армейской авиации. Завершила воздушную часть группа из шести штурмовиков Су-25, раскрасив небо в цвета государственного флага России.

Сейчас

12:16

Мусорный полигон "Шатурский" закрыт и будет рекультивирован

11:53

Собянин объявил дни бесплатной парковки

11:07

Оперштаб озвучил число новых случаев COVID-19 за сутки

20:54

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

20:37

Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

20:00

Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

19:32

МИД России указал на агрессивность космического курса США

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Четверо взрослых и трехмесячный ребенок погибли в ДТП в Нижегородской области

Четверо взрослых и трехмесячный ребенок погибли в ДТП в Нижегородской области

25 минут назад
На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы

20 минут назад
Оперштаб озвучил число новых случаев COVID-19 за сутки

Оперштаб озвучил число новых случаев COVID-19 за сутки

1 час назад
Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег

Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег

1 час назад
Трудящимся пенсионерам на самоизоляции продлят электронные больничные

Трудящимся пенсионерам на самоизоляции продлят электронные больничные

1 час назад
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США и достроить "Северный поток - 2"

Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США и достроить "Северный поток - 2"

2 часа назад
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина

7 часов назад
Болельщики "Ростова" встретили молодых футболистов после их разгрома от "Сочи". Видео

Болельщики "Ростова" встретили молодых футболистов после их разгрома от "Сочи". Видео

27 минут назад
Сделка с расой: американские власти готовы на любые уступки для афроамериканцев

Сделка с расой: американские власти готовы на любые уступки для афроамериканцев

5 часов назад
Лукашенко анонсировал повышение пенсий и напомнил о страданиях белорусов

Лукашенко анонсировал повышение пенсий и напомнил о страданиях белорусов

33 минуты назад
МЧС предупреждает о грозе в Москве

МЧС предупреждает о грозе в Москве

1 час назад
Кино по выходным: когда жизнь делится на "до" и "после"

Кино по выходным: когда жизнь делится на "до" и "после"

11 минут назад
"Вместо эпилога": телеспектакль по произведениям Симонова на канале "Россия-Культура"

"Вместо эпилога": телеспектакль по произведениям Симонова на канале "Россия-Культура"

35 минут назад
Путин рассказал о подарках внуков

Путин рассказал о подарках внуков

19 часов назад
Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

21 час назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
На Аляске вывезли из леса автобус Кристофера Маккэндлесса

На Аляске вывезли из леса автобус Кристофера Маккэндлесса

44 минуты назад
Глава UFC Уайт заявил о готовности закрыть полулегкий женский дивизион из-за Нуньез

Глава UFC Уайт заявил о готовности закрыть полулегкий женский дивизион из-за Нуньез

1 час назад
Еженедельная программа Вести.net от 20 июня 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 20 июня 2020 года

1 час назад
Роберта Кочаряна отпустили под залог в 4 миллиона долларов

Роберта Кочаряна отпустили под залог в 4 миллиона долларов

1 час назад
На фанатов "Спартака" завели уголовное дело после акции в поддержку команды

На фанатов "Спартака" завели уголовное дело после акции в поддержку команды

1 час назад
Хлороформ и антибиотики: что можно встретить в куриной грудке

Хлороформ и антибиотики: что можно встретить в куриной грудке

3 часа назад
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского: описание наград

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского: описание наград

3 часа назад
Куйбышев - запасная столица Советского Союза

Куйбышев - запасная столица Советского Союза

4 часа назад
Поправки к Конституции: на Чукотке досрочно проголосовали более 200 человек

Поправки к Конституции: на Чукотке досрочно проголосовали более 200 человек

5 часов назад
Чешский журнал осмелился раскритиковать американские протесты

Чешский журнал осмелился раскритиковать американские протесты

5 часов назад
Эскимо может унизить эскимосов: Dreyer's решила сменить название мороженого

Эскимо может унизить эскимосов: Dreyer's решила сменить название мороженого

6 часов назад
В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

В Москве с начала года выросло количество фальшивых пятитысячных купюр

7 часов назад
22-23 июня США и Россия обсудят контроль над вооружениями

22-23 июня США и Россия обсудят контроль над вооружениями

8 часов назад
Маск продал свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса за 29 миллионов

Маск продал свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса за 29 миллионов

9 часов назад
Приемная кампания в музыкальные вузы: особенности поступления

Приемная кампания в музыкальные вузы: особенности поступления

11 часов назад
Украина в ожидании - оштрафуют ли Зеленского и арестуют ли Порошенко

Украина в ожидании - оштрафуют ли Зеленского и арестуют ли Порошенко

11 часов назад
Кадыров поддержал чеченцев и раскритиковал власти Дижона

Кадыров поддержал чеченцев и раскритиковал власти Дижона

13 часов назад
Готовился заранее: где убивший модель в Москве взял деньги и разрешение на оружие

Готовился заранее: где убивший модель в Москве взял деньги и разрешение на оружие

14 часов назад
Футболисты "Сочи" разгромили молодежь "Ростова" – 10:1. У Кокорина хет-трик

Футболисты "Сочи" разгромили молодежь "Ростова" – 10:1. У Кокорина хет-трик

14 часов назад
Москва открывается: Сергей Собянин советует москвичам не забывать о безопасности

Москва открывается: Сергей Собянин советует москвичам не забывать о безопасности

14 часов назад
Тренер "Крыльев" Божович: после такого поражения трудно найти слова

Тренер "Крыльев" Божович: после такого поражения трудно найти слова

14 часов назад
Новая вспышка вируса в Пекине: жесткие проверки и транспортная блокада

Новая вспышка вируса в Пекине: жесткие проверки и транспортная блокада

15 часов назад
Песни Победы: 24 июня на Мамаевом кургане состоится грандиозный концерт

Песни Победы: 24 июня на Мамаевом кургане состоится грандиозный концерт

15 часов назад
Как и куда подавать документы, пока нет ЕГЭ: что советуют ректоры

Как и куда подавать документы, пока нет ЕГЭ: что советуют ректоры

15 часов назад
Не "быстренько" прибраться, а сделать качественно: президент - о ситуации в Норильске

Не "быстренько" прибраться, а сделать качественно: президент - о ситуации в Норильске

15 часов назад
Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

15 часов назад
Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку