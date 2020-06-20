Собянин объявил дни бесплатной парковки

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице 24 июня и 1 июля этого года будет бесплатной. "Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме", — написал Собянин в Twitter.

В июне в Москве пройдет парад Победы, а на июль назначен день голосования по поправкам в Конституцию.

Торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнутся в 10 утра. Ожидается приезд 13 иностранных делегаций.