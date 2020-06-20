Мясников рассказал об амнезии после укуса клеща и аллергии на мясо

В эфире канала "Россия 1" врач Александр Мясников рассказал о печальных последствиях укуса энцефалитного клеща.

"Один укус клеща может лишить человека памяти, лишить возможности нормально есть, привести к параличу", – напомнил доктор. Мясников рассказал о мерах защиты от клеща. Первое, что нужно помнить, – лекарства от энцефалита не существует, только прививка. Кстати, сам Мясников прививается каждый год перед отъездом. "Знаете почему? Потому что я никогда не забуду консилиум, на который привели молодого пациента из Сибири. Он чистил лес на бульдозере, заранее не сделав прививку. Его укусил клещ, развился энцефалит, который привел к потере памяти. Молодой, здоровый мужик, он забыл все, что было. Он помнит себя только что пришедшим из армии, не узнает жену. После того, что я видел, я буду прививаться".

Мясников также напомнил и о болезни Лайма (боррелиозе), которую также распространяют клещи. Боррелии, распространившиеся с кровотоком по организму, вызывают поражения суставов, головного мозга, нервной системы, сердца. Неврологические синдромы проявляются развитием менингита, неврита лицевого нерва, онемением в конечностях. Поражение оболочек мозга приводит к тошноте, светобоязни, нарушениям слуха и памяти.

Одним из признаков того, что вас укусил клещ, может стать аллергия на мясо. "Иногда в этом виноват клещ. Возникает серьезная реакция", – рассказал Мясников.

Выходя на прогулку в парк и тем более лес, необходимо продумать костюм – брюки и рукава рубашки должны быть длинными, желательно с манжетами. Периодически придется себя осматривать. Но даже все меры предосторожности могут не спасти от опасной болезни. По статистике, в Сибири смертность от укуса энцефалитного клеща составляет 10%. Выжившие тоже всю оставшуюся жизнь борются с последствиями энцефалита или боррелиоза. "В лесу надо бояться не медведей, не волков, а вот клещ может быть смертельно опасен", – напомнил доктор.