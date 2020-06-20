Болельщики "Ростова" встретили молодых футболистов после их разгрома от "Сочи". Видео

Поклонники футбольного клуба "Ростова" устроили теплый прием молодым футболистам команды, которые вернулись с выездного матча 23 тура чемпионата России против "Сочи". Ростовчане проиграли со счетом 1:10.



Автобус с футболистами, чей возраст не превышает 20 лет, вернулись в Ростов-на-Дону глубокой ночью. Несмотря на это, возле стадиона "Олимп-2" их ждала толпа болельщиков "желто-синих", скандировавших кричалки.



"Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона "Олимп-2". Спасибо вам за поддержку", — отреагировала в клубном Instagram пресс-служба "Ростова" на поддержку фанатов.



Напомним, что "Ростов" был вынужден выставить на матч против сочинцев игроков 2003 года рождения после того, как в "основе" дончан произошла вспышка коронавируса. На предложение перенести матч из-за форс-мажорных обстоятельств в "Сочи" ответили отказом.