Четверо взрослых и трехмесячный ребенок погибли в ДТП в Нижегородской области

Вечером в пятницу, 19 июня, в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошла серьезная авария, унесшая пять человеческих жизней – четверо пострадавших скончались на месте, еще один травмированный умер в больнице через несколько часов.

Как сообщают СМИ, на трассе Нижний Новгород – Саратов 25-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2115, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2111.

Никто из участников столкновения не выжил: в протараненной легковушке погибла семья – 29-летний мужчина, 26-летняя женщина и трехмесячный ребенок. Также скончался предполагаемый виновник ДТП и его 21-летняя спутница.