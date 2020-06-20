Мусорный полигон "Шатурский" закрыт и будет рекультивирован

В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Шатурский", накапливавший мусор с 1964 года. По сообщению зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина, принимать коммунальные отходы полигон "Шатурский" больше не будет, на его месте будет проведена рекультивация.

"Шатурский" — уже 29-й мусорный полигон, закрытый в Московской области, передает "Интерфакс". Всего в Подмосковье их насчитывалось 39.

Закрытие полигонов стало возможным благодаря запуску комплексов по переработке отходов (КПО), восемь из которых действует сейчас в Подмосковье. В перспективе планируется довести их число до 11. Шедший на полигон "Шатурский" поток коммунальных отходов теперь пойдет на КПО "Прогресс".