Скончался четырехкратный чемпион Италии в составе "Интера" Корсо

Бывший футболист миланского "Интера", четырехкратный чемпион Италии, и игрок национальной сборной Марио Корсо скончался в возрасте 78 лет.



"Марио Корсо, вечный чемпион, ушел, — написано в опубликованном в официальном Twitter "Интера" заявлении. — Мыслями мы обращаемся к его семье в это непростое время".



Корсо защищал цвета "нерадзурри" на протяжении 16 лет — с 1957 по 1973 год. За это время он принял участие в 509 матчах во всех турнирах, став автором 95 голов. Помимо четырех "скудетто", Корсо также дважды выигрывал Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок. За сборную Италии он сыграл 20 матчей.