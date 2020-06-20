Новак уточнил степень готовности "Северного потока-2"

Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.

Министр назвал американские санкции против участников проекта незаконными и "совершенно неадекватными", пишет РИА Новости. По словам Новака, Вашингтон стремится навязать странам Европы свой сжиженный газ. "Это чистый протекционизм", — заявил Новак.

Как считают сторонники "Северного потока 2", новый трубопровод послужит укреплению энергетической безопасности​​​ Европы.

Все возможные технические средства используются для завершения строительства , экономически и инвестиционно проект готов, заявил. "Чем больше маршрутов поставок, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками и маршрутами доставки", — пояснил Новак. "Северный поток 2" - коммерческий проект, заключил министр.

В начале июня несколько американских сенаторов предложили ужесточить санкции против участников строительства "Северного потока 2" и страховых компаний.