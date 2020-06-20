Вице-президент США не согласился с фразой "Black Lives Matter"

Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить фразу "Black Lives Matter" ("Жизни черных имеют значение"), заявив, что все жизни имеют значение. Это произошло в ходе интервью Пенса ведущему телеканала 6 ABC Брайану Таффу в праздник Juneteenth — День освобождения рабов.

Набирающее силу в США движение за права чернокожих подпитывается лозунгом "Black Lives Matter", напомнил телеведущий, однако лишь очень немногие выборные лидеры-республиканцы в Вашингтоне произносили эти слова. На вопрос, может ли их произнести Пенс, вице-президент ответил так: произошедшее с погибшим от рук полицейских Джорджем Флойдом было трагедией, и в США, особенно в Juneteenth, празднуют тот факт, что с самого основания страны дорожат идеалом того, что все американцы созданы равными и наделены их Создателем определенными неотъемлемыми правами.

"Так что все жизни имеют значение в самом подлинном смысле", — закончил свою мысль Пенс.

По его словам, он не согласен с мнением о существовании определенного сегмента американцев, отрицающих ценность и значимость каждой человеческой жизни.



Официально рабство в США отменил президент Линкольн в 1863 году, однако на юге страны оно сохранялось еще два года. 19 июня 1865 года Техас стал последним штатом, отменившим рабство. Для темнокожих этот день превратился в праздник, который отмечают ежегодно. Однако в таком масштабе, как в нынешнем году, да еще и с лозунгами, требующими наказать полицейских, его в США празднуют впервые.