Теннисный арбитр дисквалифицирован на 2,5 года за сокрытие коррупции

Венесуэльский теннисный судья Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес получил отстранение от работы на матчах из-за того, что не рассказал о попытке вовлечь его в коррупционную схему. Он не сможет выполнять свою работу в течение 2,5 лет.



Кроме того, также ему назначен штраф в размере пяти тысяч долларов. Впрочем, как сообщает ТАСС, четыре из них он может не платить в случае, если не совершит аналогичного поступка в дальнейшем.



Известно, что в 2018 году с арбитром произошло два случая, когда ему предлагали стать частью коррупционной схемы для манипулирования результатами матчей. Мужчина отказался от предложения, но умолчал про инцидент, что, в свою очередь, карается антикоррупционной структурой Tennis Integrity Unit. Именно она и уличила в сокрытии информации.



Также при назначении наказания в TIU отметили его неактивное желание сотрудничать в ходе расследования.