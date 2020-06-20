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Криминал 11 минут назад

20 июня 202013:10

В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре минувшего года

ufa.kp.ru

Вечером в минувшую пятницу, 19 июня, и утром в субботу, 20 июня, в реках Уфа и Белая на территории столицы Башкирии были обнаружены тела двух погибших детей, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

В результате проведенного опознания было установлено, что это – пропавшие в прошлом году пятилетний Вячеслав М. и его старший брат восьмилетний Илья М.

По данным СМИ, в октябре 2019 года 37-летний житель Уфы Артем М. поссорился с супругой, забрал сыновей и уехал в неизвестном направлении. Женщина обратилась в правоохранительные органы, однако поиски по горячим следам не принесли результата.

Через некоторое время удалось обнаружить машину отца семейства, однако ни его самого, ни мальчиков, тогда найти так и не удалось.

В настоящее время в районе обнаружения тел детей ведутся работы по поиску останков их отца.

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