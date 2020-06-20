Минздрав и НИЦ Гамалеи рассказали об испытаниях и выпуске вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в субботу сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19 идут штатно. Министр пообещал рассказать о результатах, когда появятся результаты.

Ранее в Сеченовском университете 18 добровольцев получили вакцину от коронавируса, еще 20 волонтеров подключатся к испытаниям на будущей неделе.

Минобороны России и центр имени академика Гамалеи также проверяют комбинированную векторную вакцину. Восемнадцати добровольцам ввели препарат в госпитале Бурденко 18 июня.

По словам директора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбург​​​а, производство российской вакцины от коронавируса возможно уже осенью этого года

"При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови", — рассказал Гинцбург.

Тест выявляет антитела к коронавирусу в крови переболевших и и позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови. Плазма крови излечившихся от COVID применяется при лечении тяжелобольных коронавирусом.