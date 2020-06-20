Президент "Сочи" обвинил чемпиона мира Рами в обмане

Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о ситуации с расторжением контракта с чемпионом мира в составе сборной Франции Адилем Рами. Владелец клуба обвинил француза в обмане.



"На самом деле, он скрыл травму. В Турции мы с ним разговаривали, и тогда он сказал, что готов сразу выходить и играть, — цитирует Ротенберга РИА Новости. — Но оказалось, что это не так. Обманул. Обманщик он, бывает и так".



О ситуации с заявлением агента Рами Рубена Хавьера Косо Руиза, грозившего "Сочи" судом, Ротенберг сказал следующее: "Агент Рами заявил о готовности идти в Спортивный арбитражный суд? Да пусть он идет, куда хочет".



Косо Руиз не согласился с заявлением управленца "Сочи": "Невероятно. После клубного медосмотра все было в порядке. Он расторг контракт с "Фенербахче" ради "Сочи". Думаете, если бы Адиль был травмирован, то он сделал бы так: сначала разорвал действующее соглашение и после поехал бы на медосмотр для подписания нового?" — задался вопросом агент в разговоре со Спорт24.Ru.



Напомним, что Рами заявил о желании покинуть "Сочи" из-за несоблюдения обязательств клуба перед ним. Француз так и не сыграл за клуб ни одного матча.