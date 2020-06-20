Ефремов признан вменяемым. Семье Захарова больше не будут предлагать деньги

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, был признан вменяемым по результатам судебно-психиатрической экспертизы, передает РИА Новости.

В то же время представители Ефремова решили больше не предлагать денежную компенсацию семье погибшего Сергей Захарова, сообщил адвокат Эльман Пашаев. Брат погибшего готов к конструктивному диалогу. Но представитель потерпевших Александр Добровинский заявил, что они деньги брать не будут. Так что, подчеркнул Пашаев, будет так, как решит суд, передает ТАСС.

Трагическая авария произошла в центре Москвы 8 июня. Ефремов, будучи пьяным, выехал на встречную полосу. Его джип врезался в фургон Lada. Водитель фургона погиб. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.