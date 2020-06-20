Глава провозглашенной в Донбассе Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в ЛНР, если обстрелы территории республики со стороны Вооруженных сил Украины продолжатся.

Накануне Пасечник пригрозил Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения атак. Народная милиция ЛНР и другие силовые подразделения республики были переведены на усиленный режим несения службы. 19 мая в результате обстрелов ВС Украины один мирный житель погиб, еще трое получили ранения, повреждены несколько жилых домов. К вечеру обстановки у линии соприкосновения стабилизировалась, поэтому режим полной боевой готовности был снят.

Как напомнил глава ЛНР, после объявления им режима полной боевой готовности обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины прекратились, и режим тишины поддерживался почти две недели. Однако после ослабления режима обстрелы возобновились.

Пасечник подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает, что "обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса — это политический жест, инициатор которого известен".

Обращаясь к Зеленскому, Пасечник отметил, что украинский лидер в состоянии прекратить обстрелы и предотвратить гибель мирных жителей. "Убедительно прошу Вас в преддверии большого общего праздника, Дня Победы, продемонстрировать на практике, что Вы можете держать слово", — приводит слова главы ЛНР РИА Новости.