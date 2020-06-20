Советы по лечению COVID-19 обнаружились в учебнике начала прошлого века

В эфире телеканала "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал о советах по лечению коронавирусной инфекции из учебника начала прошлого века.

"Я обожаю читать старые медицинские книги. Это "Диагностика и терапия", изданная в 1919 году. Откройте отдел "Лечение пневмонии", тогда еще не было антибиотиков, а послушайте, как правильно написали, удивительно!" – рассказал Мясников и сравнил советы из старого учебника с современными методиками.

При лечении вирусной пневмонии, сравнимой с ковидной инфекцией среднего течения, тогда советовали размещать больного в просторном помещении, где "чистый и не слишком сухой воздух". При этом сейчас врачи говорят, что влажность воздуха – обязательное условие для прекращения размножения вируса, напомнил Мясников. Врачи далекого прошлого также советуют "питательную жидкую пищу, тепловые ванны, остерегаться пыли, закаляться, делать дыхательные упражнения".

Только один совет медиков 1919 года был раскритикован Мясниковым – "рекомендовано вино в умеренных количествах". "Ну, что взять, дикие люди, они еще тогда толком про вред алкоголя не знали и про малые дозы тоже", – заключил доктор.

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