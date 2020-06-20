Таблетки от головной боли вызывают головную боль

В эфире канала "Россия 1" врач Александр Мясников рассказал, что некоторые таблетки от боли, могут только усиливать ее.

Отвечая на вопрос телезрительницы из Омска Натальи Деминой, которая жаловалась на постоянные головные боли и просила помочь, Мясников рассказал о фармцевтическом феномене – некоторые обезболивающие препараты могут наоборот способствовать головной боли.

Лечение головной боли – тема непростая. Чаще всего это так называемая "головная боль напряжения", когда начинают болеть мышцы, фасцы и связки, покрывающие голову. При таком виде боли становится легче во время массажа, напомнил Мясников и привел совет, известный еще по сериалу "17 мгновений весны", когда Штирлиц советовал Мюллеру: "Группенфюрер, положите левую руку на затылок, одни пальцы, а правую на лоб. И начинайте массировать, только закройте глаза".

Люди, которые страдают головной болью, принимают большое количество таблеток, напомнил доктор: "Вы их хорошо знаете, это ибупрофен, деклофинак, кеторофен, кеторолак и другие. Имя им – легион". Однако именно прием большого количества обезболивающих препаратов – более 15 таблеток в месяц – наоборот могут способствовать медикаментозной головной боли.

"Препараты нарушают порог чувствительности. Рецепторы, которые воспринимают боль, не только не "глохнут", они, наоборот, становятся суперчувствительными", – указал Мясников. Приходится назначать таким пациентам антидепрессанты первого поколения, которые перенастраивают болевые рецепторы обратно в менее чувствительную форму.

"Лучше таблеток помогают справиться с болью свежий воздух, правильное питание, правильный вес и как можно больше движений и хорошего настроения", – посоветовал Мясников.

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