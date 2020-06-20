COVID-19 в "Тампе-Бэй": Сергачев заявил об отсутствии у него коронавируса

Российский защитник клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев заявил, что не входит числе тех игроков клуба, у кого был обнаружен коронавирус. Ранее стало известно о шести случаях заражения в команде "молний".



"Нет короны", — таков был ответ россиянина на вопрос своего подписчика в Instagram о том, обнаружен ли COVID-19 у него.



Напомним, что НХЛ сообщила о результатах тестирования более 200 хоккеистов, представляющих клубы лиги. По итогам тестирования спортсменов было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. В НХЛ заявили о готовности сообщать о результатах тестирования еженедельно.



Напомним, что текущий регулярный сезон в лиге завершен досрочно. После возобновления чемпионата команды стартуют сразу со стадии плей-офф. Всего борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды.