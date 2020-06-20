Спасение лося, угодившего в ловушку в Нижегородской области, сняли на видео

В городе Бор Нижегородской области спасатели выручили лося, попавшего в крайне затруднительное положение.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, животное провалилось в емкость, вкопанную в землю. Ситуацию усугубило то, что бак был заполнен водой.

Поначалу спасатели соорудили импровизированные мостки, но сохатый испугался и не решился выбраться по ним на свободу.

После этого было принято решение вытянуть лося при помощи лямок. План удался, и животное было доставлено на твердую землю.

Известно, что лось не пострадал – его осмотрел ветеринар, не обнаруживший видимых телесных повреждений.