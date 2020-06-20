Президент поблагодарил медиков за чудеса профессионализма

Российским врачам, демонстрируя настоящие чудеса профессионализма, удалось свести к минимуму потери от коронавируса COVID-19. Об этом заявил в ходе встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин.

Медики, уверен президент, "сделали все, что могли, и даже больше". Путин поблагодарил врачей за самоотверженный труд и поздравил их с наступающим профессиональным праздником — Днем медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 21 июня.



По словам президента, в период серьезных испытаний врачи достойно и мужественно выполняют свой долг. Путин также выразил слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких — семьям врачей, фельдшеров и медсестер. По его словам, их родные — настоящие герои, которые до конца выполняли свой долг.

По словам президента, подвиг медработников в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, с самых первых дней пандемии работавших на пределе человеческих возможностей и сил, навсегда войдет в историю медицины.

В самое ближайшее время президент отметит медиков, борющихся с коронавирусом, государственными наградами. Это две новые государственные награды за выдающиеся заслуги для работников здравоохранения — орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Ими будут отмечены самые достойные врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал, отличившиеся в борьбе с коронавирусом.

Встречу президента с медработниками транслируют телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.