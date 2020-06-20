Путин высказался по лекарствам и вакцине от COVID-19

О превосходстве российских лекарственных средств, используемых для лечения нового коронавируса, заявил российский президент Владимир Путин на видеовстрече с медработниками. Встреча транслируется на телеканале "Россия 24".

По словам главы государства, отечественные препараты лучшие в мере и по качеству применения, и по чистоте, это говорит о высоком уровне фармацевтики в России. И есть надежда на скорое появление вакцины.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19 идут штатно. В Сеченовском университете 18 добровольцев получили вакцину от коронавируса, еще 20 волонтеров подключатся к испытаниям на будущей неделе. Минобороны России и центр имени академика Гамалеи также проверяют комбинированную векторную вакцину. Восемнадцати добровольцам ввели препарат в госпитале Бурденко 18 июня.