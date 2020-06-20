Российских эскимосов мороженое не оскорбляет

Российские эскимосы, проживающие на Чукотке, не обижаются в связи с названием мороженого "эскимо", потому что оно не ассоциируется с первоначальным значением слова "эскимос" (переводится как "поедающий сырое мясо").

Как пояснила составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович, для представителей этой группы коренных народов Канады, Гренландии и Аляски, которые, кстати, называют себя инуитами, слово "эскимо", возможно, является уничижительным.

"Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название "инуиты", — сказала Радунович.

Специалист напомнила, что слово "эскимо" давно ассоциируется со вкусным мороженым. Она призналась, что ничего особо страшного в этом она не видит.

"Мы — инуиты, а мороженное — эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России", — приводит слова Радунович РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это "уничижительный термин" для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири.