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75 лет Победы 43 минуты назад

20 июня 202020:12 Анастасия Литвинова

Парад Победы будет особенным для ветеранов

Парад Победы будет особенным для ветеранов

Предстоящий Парад Победы будет особенным для тех героев-ветеранов, кто участвовал в историческом Параде Победы 24 июня 1945 года. А они все еще с нами.

Его синий китель летчика с боевыми орденами — всегда в идеальном состоянии. Но этот парад Николай Ефимович Оловянников будет уже смотреть по телевизору. А вот фото, сделанное в июне 1945-го: он только вернулся из Берлина и готовится с Парадом Победы пройти по Красной площади.

Героем он стал в 21 год. На своем штурмовике Ил-2 Николай Оловянников совершил 212 боевых вылетов. Начинал бомбить танки на Курской дуге и так долетел до Германии.

"Для наших войск это – "летающий танк", а немцы называли его "черной смертью". На бреющем полете над окопами пролетаешь – немцы, как тараканы, по щелям разбегаются", — вспоминает Николай Оловянников.

Из-за проблем с ногами Николай Ефимович сам почти никуда не ходит, а сейчас еще и эпидемия. Единственный сын живет далеко, рядом только верная сиделка Наташа. Раз в неделю продукты и лекарства ветерану привозят.

В Московском доме ветеранов своих героев берегут. На горячую линии можно обратиться с любым вопросом. У всех одиноких есть персональные помощники.

"За каждым ветераном закреплен социальный работник, который ему помогает", — рассказал Виктор Степанов, председатель совета Московского дома ветеранов.

Мария Ивановна Воеводина, как и все, дома сидит, но она в активной самоизоляции. Пропалывать траву и окна мыть к ней иногда приходят волонтеры, а так в 98 лет все это она и сама делает. В войну эта хрупкая женщина работала в санитарном взводе. "За взятие Берлина", "За отвагу " — на Кителе с трудом помещаются все боевые награды.

"Столько вынесла раненых… А сколько было убитых, — вздыхает Мария Ивановна. — 9 мая для меня — это действительно праздник со слезами на глазах".

Cергей Алексеевич Алехин шутит, что он в Самаре — самый молодой ветеран. Чтобы на фронт попасть, в 1942 году приписал себе пару лишних лет. Так 15-летний парень поучаствовал в Сталинградской битве, освобождал Ростов. Несколько лет воевал, потом был ранен. В госпитале узнали реальный возраст — на передовую не отпустили, отправили учится в мореходку. Сейчас Сергей Алексеевич руководит местным советом ветеранов, дел, говорит, накопилось.

"Это же надежда всех и вся, когда снимут карантин. Это значит, мы победили коронавирус. Это как окончание боевых действий", — говорит ветеран.

9 мая в этом году он впервые остался дома — празднования перенесли. в Самаре парад пройдет без зрителей. Но Сергей Алексеевич, конечно, не собирается весь день сидеть перед телевизором. Он обязательно встретится со своими друзьями.

К параду все готово и на Красной площади. Парадные расчеты пройдут по брусчатке 24 июня, как и в далеком 1945-м.

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