Дагестану поможет вся страна

Дагестан в борьбе с коронавирусом COVID-19 может рассчитывать на поддержку всей страны. Об этом заявил в ходе встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин.

Президент пообщался с представителями Дагестана, напомнив: когда республика столкнулась с нападением международных террористов, дагестанский народ встал на защиту не только своих интересов, но и всей страны.

И в сложные моменты в жизни дагестанского народа республика вправе рассчитывать на поддержку всей страны, подчеркнул глава государства. Страна, по его словам, должна отвечать республике поддержкой при возникновении проблем подобного рода.

Встречу президента с медработниками транслируют телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.