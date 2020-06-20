Коронавирус и диабет: неожиданная взаимосвязь

Коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения – к такому выводу пришла международная группа ученых. В ее составе были ведущие специалисты в области изучения диабета из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и некоторых других научных учреждений. С одной стороны, наличие диабета создавало повышенный риск осложнений у больных COVID-19, вплоть до летальных исходов — по статистике до трети умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом. С другой стороны, у зараженных коронавирусной инфекцией выявляли новые случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями.

"Взаимосвязь косвенная, судя по всему. Пациенты с диабетом, хронически декомпенсированным диабетом, в целом склонны к более тяжелому протеканию любых процессов, в том числе инфекционных. Потому что декомпенсированный диабет ослабляет иммунные реакции в организме. Соответственно, инфекционные заболевания протекают тяжелее", — отметил Валентин Фадеев, директор клиники эндокринологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН.

Авторы исследования еще не установили, каким именно образом вирус SARS-CoV-2 осложняет течение диабета. Однако предыдущий опыт показал, что вирус проникает не только в ткани легких, но также и в другие органы и системы человеческого организма, обеспечивающие метаболизм глюкозы: поджелудочную железу, тонкий кишечник, липидные ткани, печень и почки. Таким образом, коронавирус нарушает механизм обмена сахаров, вызывая своего рода эндокринный хаос. Но все же сейчас нельзя с уверенностью утверждать, что COVID-19 является провокатором развития диабета.

Дело в том, что диабет второго типа зачастую не диагностируется, либо диагностируется поздно. Он годами может протекать не выявленный, и человек поступает в клинику с каким-то инфекционным заболеванием, любым, будь то COVID или грипп. И уже в больнице ему диагностируют диабет.

"Коронавирус можно во многом обвинить, но сахарный диабет он не вызывает в чистом виде. Декомпенсирует сахарный диабет любое инфекционное заболевание. Любая болезнь предъявляет повышенные требования к организму. И если этот организм болен, он начинает не справляться", — подчеркнул Валентин Фадеев.

До сих пор у ученых нет полного ответа на вопрос о влиянии коронавируса на углеводный метаболизм. В клинической медицине проведение этих связей — очень сложный процесс, требующий глубокого анализа. Но эндокринологи намерены продолжить исследования. Возможно, изучая коронавирусную инфекцию, им удастся открыть новые механизмы возникновения диабета.