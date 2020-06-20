ИВЛ, койки, обсерватор: Путин призвал додавить инфекцию

Президент России Владимир Путин призвал использовать опыт Москвы, чтобы "додавить эту инфекцию в регионах". Об этом глава государства сказал на совещании с медицинскими работниками​​​ в субботу. Нужно справиться с коронавирусом эффективно и в самое ближайшее время, отметил президент.

По словам Путина, с мэром Москвы Сергеем Собяниным согласовано сохранение дополнительных медицинских коек "на всякий случай на осень текущего года или на будущее". Перепрофилированные из-за пандемии COVID-19 медицинские учреждения, в свою очередь, можно вернуть к нормальной работе.

Говоря об оснащенности больниц, Путин заявил о использовании систем искусственной вентиляции легких всего на 2 процента. Это стало возможно благодаря работе на опережение. Массовых тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции удается избежать благодаря тому, что "с первых шагов человека берут и ведут: либо в домашних условиях, либо в больницах".

Владимир Путин поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за создание первого в России обсерватора для вывезенных из Китая россиян. Президент сказал начальнику отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александру Летюшеву, что знает, как принималось это решение. Среди ряда факторов важную роль роль сыграла и хорошая профподготовка коллектива.

"В целом сработали со знаком качества, причем хорошего качества. Спасибо вам большое", — отметил Путин.

Прямую трансляцию совещания ведут телеканал "Россия 24" и Вести.Ру.