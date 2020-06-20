Путин рассказал о роддоме, в котором появился на свет

Президент России Владимир Путин рассказал, в каком роддоме появился на свет. Во время беседы в режиме видеоконференции семья врачей из Санкт-Петербурга рассказала о своей работе в Мариинской больнице. Уточнив, где находится клиника, глава государства отметил, что эти места ему известны, так как он родился в родильный дом имени профессора В. Ф. Снегирева на улице Маяковского. "Я родился в "Снегиревке", это рядышком", — добавил президент.

Встреча с российскими медиками проходила в режиме видеоконференции в преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника. Ранее президент поручил правительству проследить за своевременной выплатой отпускных медикам, работавшим во время пандемии COVID-19. Путин пожелал успехов медработникам и поздравил с наступающим праздником.