Болельщики "Спартака" задержаны перед матчем с "Арсеналом"

Несколько болельщиков "Спартака" были задержаны незадолго до матча московского клуба в Туле против местного "Арсенала" в рамках 23 тура премьер-лиги. Причины задержания со стороны полиции не называются.



Один из задержанных поклонников "красно-белых" прокомментировал ситуацию: "Приехали на стадион, сотрудники подошли и попросили проехать с ними в отделение", — цитирует болельщика Чемпионат.Com.



Напомним, что накануне столичная полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после того, как ряд фанатов "Спартака" устроили акцию поддержки своей команды с применением пиротехнических средств. В момент акции они перегородили улицу, затруднив проезд другим автомобилям.



Такой акцией активные болельщики проводили автобус с командой на выездной матч в Туле, который запланирован на 20 июня. Эта встреча станет для команд первой после паузы из-за пандемии коронавируса.