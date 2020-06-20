Российский "Спектр-РГ" построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" построила лучшую в мире рентгеновскую карту неба. Всего за полгода сканирования неба телескоп смог удвоить полное число источников, зарегистрированных всеми спутниками в мире за 60 лет рентгеновской астрономии.

И вот первые результаты кропотливой работы — миллион источников и Млечный путь на рентгеновской карте всего неба. Снимки были опубликованы на официальном сайте Института космических исследований РАН.

В самом центре карты находится сверхмассивная черная дыра с массой 4 миллиона солнечных масс. По экватору проходит плоскость нашей Галактики Млечный путь, который мы можем наблюдать в полной красе на юге нашей страны в безлунную летнюю ночь. Но на рентгеновской карте Млечный путь выглядит как темная полоса из-за того, что молекулярный газ и пыль поглощают рентгеновские лучи. Синие точки — пульсары, черные дыры в двойных звездных системах и остатки вспышек сверхновых.

Хорошее угловое разрешение и высокая чувствительность телескопа позволили нанести на карту более миллиона источников излучения. Такой объем данных невозможно уместить на одном изображении. На данный снимок попали лишь самые яркие из источников, но и их немало — многие тысячи.

"Спектр-РГ" — это космический аппарат, разработанный в НПО имени Лавочкина. В его создании также принимали участие специалисты из Германии в рамках Федеральной космической программы России. Орбитальная обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: российским ART-XC и немецким eROSITA. На сегодня "Спектр-РГ" — это одна из лучших обсерваторий в мире, способная сделать полный обзор неба с рекордной чувствительностью.

"Мы видим Млечный путь и всю нашу Вселенную в рентгеновских лучах. Это очень трудно, потому что рентгеновские лучи не отражаются от зеркала. И у нас в этом инструменте, который наблюдал, стоит колоссальное количество параболоидов и гиперболоидов, где рассеивание происходит под малыми углами. Но в сумме набирается большая площадь, и мы можем строить изображение, очень хорошее", — сообщил Рашид Сюняев, научный руководитель обсерватории "Спектр-РГ", академик РАН, лауреат Государственной премии РФ.

Телескопы продолжают работу. Скоро обсерватория начнет второй обзор неба. В течение следующих трех лет планируется получить еще семь подробных карт. По итогам этой сложной работы общий обзор неба станет настоящим кладезем данных для астрофизиков, а полученные карты и каталоги будут использоваться учеными всего мира как минимум следующие 20 лет. Пока одно из космических агентств не решит, что пора делать новую, еще более подробную карту рентгеновского неба.