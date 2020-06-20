Мурашко отчитался по диспансеризации и трансплантации органов

Диспансеризация населения в тех регионах, где инфекционный процесс остановился, восстанавливается, доложил глава Минздрава России Михаил Мурашко российскому лидеру Владимиру Путину. Трансляция встречи президента с медработниками велась на канале "Россия 24".

Планы по проведению диспансерных осмотров обсуждаются.

И добавил, что в прошлом году было проведено почти 2,5 тысячи операция по трансплантации. 16,5 тысяч пациентов находятся под наблюдением.