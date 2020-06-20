"Нужно двигаться вперед": президент – о проблемах здравоохранения

Проблем в здравоохранении еще очень много, надо идти вперед, опираясь на опыт борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, 20 июня, в ходе встречи с медицинскими работниками. Она проходила в формате видеоконференции.

Глава государства заверил, что знает о многочисленных проблемах в здравоохранении. Он напомнил, что еще в начале 2000-х годов, когда начинались первые национальные проекты, ключевое внимание было направлено как раз на развитие медицинской сферы.

Именно тогда, по словам Путина, в больницы и поликлиники начали поступать новое оборудование и техника, без которых было бы не обойтись. "И этот стратегический приоритет мы выдерживали, несмотря на любые текущие, в том числе очень сложные финансовые, экономические обстоятельства. Сейчас нам нужно обязательно идти вперед, опираясь на тот опыт, который мы получили, в том числе в ходе борьбы с коронавирусом", — сказал Путин.

Он добавил, что делать это следует, честно анализируя как достижения, так и нерешенные вопросы. "Речь не только о нашей готовности противостоять любым эпидемиям, но и в целом о повышении эффективности и надежности всей системы здравоохранения", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в первую очередь необходимо серьезно улучшить состояние первичного звена здравоохранения, укрепить кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики и обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медучреждений всех уровней.

Встречу президента с медработниками транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.