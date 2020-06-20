Девочка, приехавшая на свадьбу в Свердловскую область, стала жертвой пьяного ДТП

Ранним утром в субботу, 20 июня, на дороге неподалеку от города Кировограда Свердловской области нетрезвый водитель не справился с управлением и выехал с проезжей части. Через мгновение автомобиль Opel Astra на полном ходу врезался в дерево.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП погибла 15-летняя девочка, находившаяся на заднем пассажирском сидении. 18-летний юноша, бывший рядом с ней, выжил и оказался в больнице с травмами различной степени тяжести. Известно, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Предполагаемый виновник инцидента не пострадал, у 22-летнего водителя было установлено состояние опьянения. Ранее он лишался права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде, водительское удостоверение ему вернули около года назад.

Стражи порядка, начавшие устанавливать обстоятельства ЧП, выяснили, что все находившиеся в разбившейся машине, накануне присутствовали на свадьбе в качестве гостей. Погибшая приехала на праздничное мероприятие из Красноярска вместе с мамой.

С утра водитель решил съездить в магазин и взял с собой двух пассажиров, один из которых не пережил поездку.