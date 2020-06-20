Лавров побеседовал с Чавушоглу по телефону

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили урегулирование кризиса в Ливии. Как сообщили в субботу в дипломатическом ведомстве, министры в беседе сделали акцент на том, что введение режима прекращения огня поможет в деле диалога между противоборствующими сторонами в Ливии.

Лавров и Чавушоглу подтвердили приверженность целям, обозначенным Совбезом ООН и решениями Берлинской международной конференции по Ливии. Министры согласились, что политическое урегулирование ливийского кризиса требует скоординированных шагов России и Турции.

Далее Лавров и Чавушоглу обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Москва и Анкара договорись продолжать тесные контакты всему комплексу международной и двусторонней повестки дня.