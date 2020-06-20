Умер Олег Парастаев — автор хита "На заре"

Бывший участник советской и российской группы "Альянс" Олег Парастаев скончался в субботу на 62-м году жизни. О внезапной кончине Парастаева на даче в поселке Софрино Московской области сообщили его коллеги на странице музыканта в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж", — написали его друзья.

О причине скоропостижной смерти пока не сообщается, родственники и коллеги ждут результатов вскрытия. Коллеги музыканта уточнили, что перед смертью Парастаев жаловался на онемение в руках и успел сказать "Мне плохо" перед тем, как потерять сознание. О дате и месте панихиды будет известно позднее, солист "Альянса" Игорь Журавлев сообщил, что Парастаева планируется похоронить в подмосковном поселке Вешки рядом с матерью. У Парастаева остались жена и пятеро детей.

Олег Парастаев родился 11 августа 1958 года. Особую популярность ему принесло участие в качестве клавишника и композитора в группе "Альянс", основанной в 1981 году. Одним из самых больших успехов группы стала написанная Парастаевым композиция "На заре". В 1988 году Парастаев покинул группу из-за разногласий с другими участниками: он выступал за звучание в духе "новой волны", тогда как его коллеги захотели двигаться в сторону рок-музыки. Композитор собрал собственный коллектив — "Новая русская группа" ("НРГ"). Незадолго до смерти запустил новый проект "НаЗаре" — по названию самой популярной написанной им песни.