Строительство больниц: Путин дал поручение Голиковой

Вице-премьер Татьяна Голикова поддержала медиков Псковской области и Забайкалья, которые в ходе онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным сообщили о проблемах регионального здравоохранения. Трансляция встречи велась на канале "Россия 24".

Медработники заявили, что из-за эпидемии стало очевидным, что больницы старые, многие из них еще деревянные. Детской больнице в Забайкалье уже 96 лет. А ведь есть проектная документация на новую. В Псковской области нет инфекционной больницы, и нужна помощь в строительстве такой больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках при участии Минобороны.

Голикова обратилась к президенту со словами, что она использует запрещенный прием, но хочет поддержать коллег. Путин пообещал дать команду Минобороны уже сегодня и попросил представить ему предложения уже в понедельник.